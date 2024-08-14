Прятали глаза, – российский спортсмен рассказал о встрече с украинцами на Олимпиаде-2024
Спортсмены с российским паспортом в нейтральном статусе соревновались на Олимпийских играх в Париже. Один из них поделился историей о встрече с украинцами.
Российский каноист Алексей Коровашков в 2012 году был бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне. В Париж россиянин, который родился в Украине, приехал с надеждами на медали, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Избегал общения с украинцами
В финале каноэ-двоек на 500 метров Коровашков в паре с Захаром Петровым финишировал четвертым, оказавшись вне подиума. Поэтому домой россиянин приехал без награды.
Во время интервью одному из пропагандистских каналов Коровашков рассказал, пересекался ли на Олимпиаде с украинскими спортсменами. Каноист признался, что избегал взглядов с украинцами.
С украинскими гребцами пересекались на соревнованиях. Глаза в пол – что они, что мы – и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций,
– рассказал Коровашков.
Отметим, что на Олимпиаде в Париже выступили 15 индивидуальных "нейтральных" россиян. Единственным утешением для страны-агрессора стало "серебро" Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в женском парном разряде теннисного турнира.
Кто такой Коровашков
- Что касается Алексея Коровашкова, то он родился в Степногорске Запорожской области. В трехлетнем возрасте Коровашков вместе с родителями переехал в молдавские Бендеры, которые оккупировала российская армия. Там он начал заниматься греблей.
- С 14 лет начал выступать за молодежную сборную России. На его счету "бронза" Олимпиады-2012 и "серебро" Европейских игр 2015.