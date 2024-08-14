Российский каноист Алексей Коровашков в 2012 году был бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне. В Париж россиянин, который родился в Украине, приехал с надеждами на медали, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Избегал общения с украинцами

В финале каноэ-двоек на 500 метров Коровашков в паре с Захаром Петровым финишировал четвертым, оказавшись вне подиума. Поэтому домой россиянин приехал без награды.

Во время интервью одному из пропагандистских каналов Коровашков рассказал, пересекался ли на Олимпиаде с украинскими спортсменами. Каноист признался, что избегал взглядов с украинцами.

С украинскими гребцами пересекались на соревнованиях. Глаза в пол – что они, что мы – и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций,

– рассказал Коровашков.

Отметим, что на Олимпиаде в Париже выступили 15 индивидуальных "нейтральных" россиян. Единственным утешением для страны-агрессора стало "серебро" Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в женском парном разряде теннисного турнира.

Кто такой Коровашков