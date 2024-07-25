Провалили квалификацию: украинские лучники потеряли шансы на олимпийскую медаль в миксте

В четверг, 25 июля, состоялись квалификационные соревнования по стрельбе из лука на Олимпийских играх. Сборную Украины в турнире представляли Вероника Марченко и Михаил Усач.

За день до официальной церемонии открытия Олимпийских игр стартовали соревнования по стрельбе из лука. Чтобы попасть в плей-офф командного турнира сборной Украины нужно было оказаться среди 16 лучших, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинские лучники

Первыми начали квалификацию женщины. Украинка Вероника Марченко набрала 657 очков и заняла 25 место.

Мужская квалификация состоялась во время вечерней сессии. Дебютант Олимпийских игр Михаил Усак показал 48 результат, набрав 651 очко.

В командном зачете украинский дуэт набрал суммарно 1308 баллов. Это лишь 21 место, а потому сборная Украины вылетела из соревнований на стадии квалификации.

Результаты квалификации смешанной стрельбы из лука

Республика Корея – 1380

Германия – 1351

США – 1349

...

21. Украина – 1308

Отметим, что сборная Украины второй раз подряд проваливает квалификацию в командном миксте. На Олимпиаде-2020 дуэт Вероники Марченко и Алексея Гунбина тоже не попали в плей-офф.

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