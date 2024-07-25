Провалили квалификацию: украинские лучники потеряли шансы на олимпийскую медаль в миксте
В четверг, 25 июля, состоялись квалификационные соревнования по стрельбе из лука на Олимпийских играх. Сборную Украины в турнире представляли Вероника Марченко и Михаил Усач.
За день до официальной церемонии открытия Олимпийских игр стартовали соревнования по стрельбе из лука. Чтобы попасть в плей-офф командного турнира сборной Украины нужно было оказаться среди 16 лучших, пишет 24 Канал.
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Как выступили украинские лучники
Первыми начали квалификацию женщины. Украинка Вероника Марченко набрала 657 очков и заняла 25 место.
Мужская квалификация состоялась во время вечерней сессии. Дебютант Олимпийских игр Михаил Усак показал 48 результат, набрав 651 очко.
В командном зачете украинский дуэт набрал суммарно 1308 баллов. Это лишь 21 место, а потому сборная Украины вылетела из соревнований на стадии квалификации.
Результаты квалификации смешанной стрельбы из лука
- Республика Корея – 1380
- Германия – 1351
- США – 1349
- ...
- 21. Украина – 1308
Отметим, что сборная Украины второй раз подряд проваливает квалификацию в командном миксте. На Олимпиаде-2020 дуэт Вероники Марченко и Алексея Гунбина тоже не попали в плей-офф.
Что дальше
- Украинские лучники продолжат выступления в индивидуальных соревнованиях.
- В 1/32 финала Вероника Марченко посоревнуется с представительницей Китайского Тайбэя Ли Чай Ци.
- Михаил Усач в 1/32 финала мужского турнира встретится с бразильцем Маркусом Д'Алмейдой.
- Плей-офф в стрельбе из лука на Олимпиаде-2024 стартует во вторник, 30 июля.