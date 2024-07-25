За день до офіційної церемонії відкриття Олімпійських ігор стартували змагання зі стрільби з лука. Щоб потрапити до плейоф командного турніру збірній Україні потрібно було опинитися серед 16 кращих, пише 24 Канал.

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Як виступили українські лучники

Першими розпочали кваліфікацію жінки. Українка Вероніка Марченко набрала 657 очок та посіла 25 місце.

Чоловіча кваліфікація відбулася під час вечірньої сесії. Дебютант Олімпійських ігор Михайло Усак показав 48 результат, набравши 651 очко.

Тож у командному заліку український дует набрав сумарно 1308 балів. Це лише 21 місце, а тому збірна України вилетіла зі змагань на стадії кваліфікації.

Результати кваліфікації змішаної стрільби з лука

Республіка Корея – 1380

Німеччина – 1351

США – 1349

...

21. Україна – 1308

Зазначимо, що збірна України вдруге поспіль провалює кваліфікацію в командному міксті. На Олімпіаді-2020 дует Вероніки Марченко та Олексія Гунбіна теж не потрапили у плейоф.

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