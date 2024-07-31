Осталась без медали: Виктория Ус в финале гребного слалома не попала на пьедестал

Украинская гребчица Виктория Ус пробилась в финал в гребном слаломе на каноэ-одиночках. Медальный комплект в этой дисциплине разыграли 12 спортсменок.

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх состоялись полуфиналы и финал в гребном слаломе на каноэ-одиночках. Сборную Украины в этих соревнованиях представляла Виктория Ус, пишет, 24 Канал.

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Как выступила в финале Виктория Ус

В полуфинале Виктория прошла дистанцию за 114,26 секунды. Украинка показала восьмой результат и вышла в финал.

Всего в решающий этап попали 12 спортсменок. К сожалению, Виктория не сумела улучшить свой результат и потеряла шансы на медаль. Украинка прошла дистанцию за 117,98 секунды, набрав четыре секунды штрафа.

Поэтому в финале Ус завершила соревнование на одиннадцатом месте. Победу праздновала Джессика Фокс из Австралии, а серебряную и бронзовую медали одержали Елена Лилик (Германия) и Иви Либфарт (США).

Виктория продолжит выступления в Париже. 31-летняя гребчица поборется за одну из наград в каяк-кроссе.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио Виктория Ус заняла 7-е место в каноэ-одиночке и была 8-й в байдарке-одиночке. В общем это уже четвертая Олимпиада в карьере украинки.