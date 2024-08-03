Непростой финал: Верняев попал в топ-5 на Олимпиаде-2024 в упражнениях на коне
На Олимпийских играх определились медалисты по спортивной гимнастике в упражнениях на коне. В личный финал в этой дисциплине отобрался украинец Олег Верняев.
В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх состоялся еще один личный финал с участием украинцев. После четвертого места Ильи Ковтуна в вольных упражнениях, за медали в упражнениях на коне боролся Олег Верняев.
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Верняев не смог вмешаться в борьбу за медали
В квалификации Олег Верняев показал пятый результат. Поэтому в финале украинец получил шанс улучшить свой результат.
За медальный комплект в упражнениях на коне соревновались восемь гимнастов. Украинец стартовал под седьмым номером и знал результаты конкурентов.
За свое выступление Олег получил 14,966 балла. Этого оказалось недостаточно, чтобы получить одну из олимпийских наград.
В итоге олимпийский чемпион Рио-2016 занял пятое место в упражнениях на коне.
Золотую медаль завоевал ирландец Рис Макленеган. "Серебро" досталось казаху Нариману Курбанову, бронзовая награда Стивену Недорощику из США.
Спортивная гимнастика. Упражнения на коне
- 1. Рис Макленеган (Ирландия) – 15.533 балла
- 2. Нариман Курбанов (Казахстан) – 15.433
- 3. Стивен Недорощик (США) – 15.300
...
- 5. Олег Верняев (Украина) – 14.966
Сейчас сборная Украины завоевала две медали на Олимпийских играх в Париже. На счету наших атлетов: "серебро" Сергея Кулиша в стрельбе из пневматической винтовки, "бронза" Ольги Харлан в фехтовании на саблях. В медальном зачете Украина занимает 41 место.