Неожиданный результат: Украина оказалась вне подиума Олимпиады-2024 по художественной гимнастике

В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялись финальные соревнования по художественной гимнастике в групповом многоборье. Украинские спортсменки были среди претенденток на один из комплектов наград.

Украинские гимнастки блестяще выступили в квалификации. Наши девушки заняли третье место и пробились в финал соревнований, пишет 24 Канал.

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Роковые ошибки в финальном выступлении

За комплект медалей в групповом многоборье боролись восемь команд. Соперницами украинок были гимнастки из Болгарии, Италии, Франции, Китая, Израиля, Узбекистана и Азербайджана.

По программе соревнований спортсменки соревновались в упражнениях с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами. В составе нашей команды выступали Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширикина и Мария Высочанская.

После первого упражнения украинки получили от судей оценку – 36.550 баллов. Подопечные Ирины Дерюгиной оказались на второй строчке промежуточной таблицы и реально претендовали на один из комплектов наград.

За выполнение упражнения тремя лентами и двумя мячами украинки заработали 29.150 баллов. К сожалению, отдельные ошибки не позволили нашим гимнасткам побороться за медали.

Суммарно украинки набрали 65.700 баллов и завершили выступление на Олимпийских играх на седьмом месте.

Олимпийскими чемпионками стали гимнастки из Китая, "серебро" досталось израильским спортсменкам, а "бронза" – итальянкам.

Художественная гимнастика. Групповое многоборье

1. Китай - 69.800

2. Израиль - 68.850

3. Италия - 68.100

...

7. Украина - 65.700

Напомним, что на счету сборной Украины одиннадцать олимпийских медалей: три золота, четыре серебряных и четыре бронзовые. Еще одну награду гарантировала Ирина Коляденко в вольной борьбе.