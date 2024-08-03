Бех-Романчук досрочно закончила соревнования в финале тройного прыжка на Олимпиаде-2024

Вечером 3 августа легкоатлетки разыграли награды Олимпийских игр-2024 в дисциплине тройной прыжок. Украину в этом виде программы представила Марина Бех-Романчук.

29-летняя легкоатлетка соревновалась в этот вечер за двоих. К сожалению, из-за болезни ее муж и известный пловец Михаил Романчук снялся с квалификации на 1500 метров вольным стилем, досрочно закончив для себя Игры-2024, пишет 24 Канал.

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Сложная Олимпиада для Бех-Романчук

Квалификация Бех-Романчук далась очень сложно. Марина не выполнила норматив в 14,35 метра, но попала в топ-12 лучших по результатам отбора в тройном прыжке. Лучший прыжок украинки был на 14,30 метра.

Отметим, что лучший результат Марины Бех-Романчук составляет 15,02, а в сезоне – 14,81 метра. В мировом рейтинге украинка идет четвертой.

К сожалению, первая попытка украинки не была засчитана из-за досадного заступа в 0,2 сантиметра. А так попытка Марины была на 14 метров. Лидерство после первых попыток захватила кубинка Перес – 14,62 метра.

Второй прыжок украинки тоже был с идентичным заступом, только третья попытка была успешной. Бех-Романчук запрыгнула на 13,98. Нужно было прыгнуть хотя бы на 14,14, чтобы продолжить борьбу за награды в Париже.

Марина Бех-Романчук закончила соревнования лишь на 11-й позиции.

Для нее это была третья Олимпиада в карьере, и снова без награды.