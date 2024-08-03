29-річна легкоатлетка змагалась цього вечора за двох. На жаль, через хворобу її чоловік та відомий плавець Михайло Романчук знявся із кваліфікації на 1500 метрів вільним стилем, достроково закінчивши для себе Ігри-2024, пише 24 Канал.

До теми Марина Бех-Романчук відібралася до фіналу Олімпіади-2024

Складна Олімпіада для Бех-Романчук

Кваліфікація Бех-Романчук далась дуже складно. Марина не виконала норматив у 14,35 метра, але потрапила у топ-12 найкращих за результатами відбору у потрійному стрибку. Найкращий стрибок українки був на 14,30 метра.

Відзначимо, що найкращий результат Марини Бех-Романчук складає 15,02, а у сезоні – 14,81 метра. У світовому рейтингу українка йде четвертою.

На жаль, перша спроба українки не була зарахована через прикрий заступ у 0,2 сантиметра. А так спроба Марини була на 14 метрів. Лідерство після перших спроб захопила кубинка Перес – 14,62 метра.

Другий стрибок українки теж був із ідентичним заступом, лише третя спроба була успішною. Бех-Романчук застрибнула на 13,98. Потрібно було стрибнути на бодай 14,14, аби продовжити боротьбу за нагороди у Парижі.

Марина Бех-Романчук закінчила змагання лише на 11-й позиції.

Для неї це була третя Олімпіада у кар'єрі, і знову без нагороди.