Украинский пловец Михаил Романчук сообщил о том, что не будет участвовать в заплыве на 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх-2024. Спортсмен рассказал о причинах прекращения соревнований.

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Михаил Романчук завершил Олимпийские игры-2024

Причиной снятия с соревнований по плаванию украинский спортсмен объяснил, тем, что у него очень высоко поднялась температура и ухудшилось физическое состояние.

Это решение означает то, что Романчук больше не будет участвовать летних Играх-2024 в Париже. Единственное соревнование в котором Михаил смог принять участие – заплыв на 800 метров вольным стилем. По итогам украинец не прошел квалификацию на этой дистанции.

К Олимпийским играм-2024 Романчук подходил в статусе серебряного и бронзового медалиста Олимпиады-2020 в Токио и олимпийским рекордсменом. Михаил не единственный спортсмен, который рассказал о болезни во время соревнований в Париже.

Кроме Романчука, другие пловцы сообщили о болезни. Это были Владислав Бухов и Александр Желтяков. Легкоатлетка Ольга Корсун также рассказывала о проблемах со здоровьем, но приняла участие в квалификации тройного прыжка.

Олимпийская сборная Украины по плаванию, больше не выступает на Олимпийских играх-2024. Владислав Бухов показал лучший результат среди всех украинских спортсменов –полуфинал заплыва на дистанцию 50 метров.