В Лондоне высказались по поводу участия россиян в Олимпиаде-2024 после визита Зеленского

Великобритания не поддерживает идею допуска россиян к Олимпиаде-2024. Это подтвердили после визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.

В среду 8 февраля Зеленский с рабочим визитом отправился в Англию. Там он встретился как с премьер-министром страны Риши Сунаком, так и с королем Чарльзом. А также выступил в британском парламенте.

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Один из главных вопросов, обсуждавшихся на этих встречах – это помощь Украине в защите против российской агрессии. Но не обошли стороной и попытки представителей страны-агрессора вернуться к международным спортивным состязаниям, выдав себя за "хороших россиян". Именно такую идею сейчас пытается протолкнуть Международный олимпийский комитет. И при этом использует заявления ООН на этот счет.

Но пока все больше стран поддерживают марафон честности, который запустили в Украине. Его цель – не допустить участия российских спортсменов на любых международных турнирах под любым предлогом. Ведь российские спортсмены, даже если и выступают под нейтральным флагом, все равно остаются гражданами России – напавшей на Украину страны, ведущей против нее кровавую войну.

Одной из тех, кто тоже присоединилась к идее запрета россиянам участия в Олимпиаде-2024, стала Великобритания. Это подтвердили в офисе британского премьер-министра после встречи с Владимиром Зеленским.

"Мы, как и многие другие страны, были однозначными по этому поводу в течение всего времени, и мы хотим убедиться, что мы будем продолжать говорить по этому поводу одним голосом и четко сообщить об этом МОК", – озвучил позицию пресс-секретарь Риши Сунака.

Он добавил, что официальные власти Великобритании были "очень четкими" по этому вопросу с Международным олимпийским комитетом. И что Россию из-за военного вторжения в другую страну "следует рассматривать как государство-изгой".