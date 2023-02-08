У середу, 8 лютого, Зеленський з робочим візитом відправився в Англію. Там він зустрівся як з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком, так і з королем Чарльзом. А також виступив у британському парламенті.

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Одне з головних питань, які обговорювали на цих зустрічах – це допомога Україні в захисті проти російської агресії. Але не обійшли стороною і намагання представників країни-агресора повернутися до міжнародних спортивних змагань, видавши себе за "хороших росіян". Саме таку ідею зараз намагається проштовхнути Міжнародний олімпійський комітет. І при цьому використовує заяви ООН з цього приводу.

Та поки все більше країн пристають до марафону чесності, який запустили в Україні. Його мета – недопустити участі російських спортсменів на будь-яких міжнародних турнірах під будь-яким приводом. Адже російські спортсмени, навіть якщо і виступають під нейтральним прапором, все одно залишаються громадянами Росії – країни, яка напала на Україну та веде проти неї криваву війну.

Одна з тих, хто теж приєдналася до ідеї заборони росіянам участі в Олімпіаді-2024 стала Велика Британія. Це підтвердили в офісі британського прем'єр-міністра після зустрічі з Володимиром Зеленським.

"Ми, як і багато інших країн, були однозначними щодо цього протягом усього часу, і ми хочемо переконатися, що ми продовжуватимемо говорити з цього приводу одним голосом і чітко повідомити про це МОК", – озвучив позицію прессекретар Ріші Сунака.

Він додав, що офіційна влада Великої Британії була "дуже чіткою" щодо цього питання з Міжнародним олімпійським комітетом. І що Росію через військове вторгнення до іншої країни "слід розглядати як державу-ізгоя".