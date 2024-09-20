Правительство выплатит призовые спортсменам за 4-6 места на Олимпиаде-2024: сколько получат атлеты

Кабинет Министров Украины одобрил проект Постановления, который предусматривает финансовую поддержку спортсменов, попавших в топ-6 на Олимпиаде-2024. Дополнительное вознаграждение получат 29 атлетов.

Постановление предусматривает одноразовое финансовое вознаграждение для спортсменов и их тренеров. Об этом сообщает официальный сайт Минмолодежьспорта.

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Дополнительный стимул для спортсменов

Таким образом правительство решило поощрить спортсменов, которые заняли четвертое, пятое и шестое места на Олимпийских играх в Париже. Денежное вознаграждение должно поддержать атлетов, которые достигли значительных результатов в условиях войны.

Какие призовые получат спортсмены

4 место на Олимпиаде-2024 – 250 тысяч гривен

5 место на Олимпиаде-2024 – 200 тысяч гривен

6 место на Олимпиаде-2024 – 150 тысяч гривен

Эти выплаты не потребуют выделения дополнительных средств, а будут реализованы в рамках принятого бюджета.

Кто из украинских спортсменов получит призовые

4 место: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семикин (гребля на байдарках и каноэ), дважды - Илья Ковтун (спортивная гимнастика)

Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семикин (гребля на байдарках и каноэ), дважды - Илья Ковтун (спортивная гимнастика) 5 место: Марина Алексиива, Владислава Алексиива (обе - артистическое плавание), Кирилл Болюх, Алексей Середа (прыжки в воду), Назар Чепурной, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Олег Верняев (спортивная гимнастика), Дарья Верхогляд, Евгения Довгодько, Анастасия Коженкова, Екатерина Дудченко (академическая гребля), Павел Коростылев (пулевая стрельба), Марта Костюк, Надежда Киченок, Людмила Киченок (теннис), Мурази Мчедлидзе, Оксана Ливач (борьба)

Марина Алексиива, Владислава Алексиива (обе - артистическое плавание), Кирилл Болюх, Алексей Середа (прыжки в воду), Назар Чепурной, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Олег Верняев (спортивная гимнастика), Дарья Верхогляд, Евгения Довгодько, Анастасия Коженкова, Екатерина Дудченко (академическая гребля), Павел Коростылев (пулевая стрельба), Марта Костюк, Надежда Киченок, Людмила Киченок (теннис), Мурази Мчедлидзе, Оксана Ливач (борьба) 6 место: Олег Дорощук (легкая атлетика), Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова, Дарья Варфоломеева (фехтование), Екатерина Павленко (брейкинг), Назар Чепурной (спортивная гимнастика)

Напомним, что украинские спортсмены на Олимпийских играх в Париже завоевали 12 медалей: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. Чемпионы Игр получили от государства 125 тысяч долларов, серебряные призеры – 100 тысяч, а бронзовые – 80 тысяч.