Постанова передбачає одноразову фінансову винагороду для спортсменів та їхніх тренерів. Про це повідомляє офіційний сайт Мінмолодьспорту.

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Додатковий стимул для спортсменів

Таким чином уряд вирішив заохотити спортсменів, які зайняли четверте, п'яте та шосте місця на Олімпійських іграх в Парижі. Грошова винагорода повинна підтримати атлетів, які досягли значних результатів в умовах війни.

Які призові отримають спортсмени

4 місце на Олімпіаді-2024 – 250 тисяч гривень

5 місце на Олімпіаді-2024 – 200 тисяч гривень

6 місце на Олімпіаді-2024 – 150 тисяч гривень

Ці виплати не потребуватимуть виділення додаткових коштів, а будуть реалізовані в рамках ухваленого бюджету.

Хто з українських спортсменів отримає призові

4 місце: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін (веслування на байдарках і каное), двічі — Ілля Ковтун (спортивна гімнастика)

Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін (веслування на байдарках і каное), двічі — Ілля Ковтун (спортивна гімнастика) 5 місце: Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва (обидві — артистичне плавання), Кірілл Болюх, Олексій Середа (стрибки у воду), Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв (спортивна гімнастика), Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько, Анастасія Коженкова, Катерина Дудченко (академічне веслування), Павло Коростильов (кульова стрільба), Марта Костюк, Надія Кіченок, Людмила Кіченок (теніс), Муразі Мчедлідзе, Оксана Лівач (боротьба)

Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва (обидві — артистичне плавання), Кірілл Болюх, Олексій Середа (стрибки у воду), Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв (спортивна гімнастика), Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько, Анастасія Коженкова, Катерина Дудченко (академічне веслування), Павло Коростильов (кульова стрільба), Марта Костюк, Надія Кіченок, Людмила Кіченок (теніс), Муразі Мчедлідзе, Оксана Лівач (боротьба) 6 місце: Олег Дорощук (легка атлетика), Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова, Дар'я Варфоломеєва (фехтування), Катерина Павленко (брейкінг), Назар Чепурний (спортивна гімнастика)

Нагадаємо, що українські спортсмени на Олімпійських іграх в Парижі здобули 12 медалей: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. Чемпіони Ігор отримали від держави 125 тисяч доларів, срібні призери – 100 тисяч, а бронзові – 80 тисяч.