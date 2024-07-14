Мощная акция накануне Олимпиады: в Париже состоялся марш памяти украинских спортсменов
Источник:Министерство молодежи и спорта Украины
Вскоре в столице Франции стартуют летние Олимпийские игры. К сожалению, из-за военной агрессии России не все украинские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях.
13 июля в Париже состоялся марш памяти убитых украинских спортсменов. Его организовал Союз украинцев Франции при поддержке Всемирного Конгресса Украинцев.
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Убитые Россией спортсмены могли представлять Украину на Олимпиаде
В марше по столице Франции приняли участие более 1000 человек. Кроме украинцев к шествию присоединились французы, грузины, поляки, литовцы, эстонцы и представители сирийской и иранской оппозиции.
Участники марша надели футболки с именами убитых 488 украинских атлетов. Люди разных национальностей объединились, чтобы напомнить о страданиях Украины, которая третий год ведет войну против агрессора.
Глава Минмолодьспорта Матвей Бедный во время выступления указал, что боксер Максим Галиничев, стрелки Иван Бедняк и Егор Кигитов, дзюдоист Станислав Гуленков и тяжелоатлет Александр Пелешенко могли принять участие в Олимпийских играх, если бы их не убили российские захватчики.
Убитые Россией украинские атлеты имели все шансы представить Украину в Париже, однако их убила Россия. Теперь убитые украинские атлеты стали частью Небесной команды, которая навсегда вместе с нами,
– отметил Бедный.
Также речи произнесли представители французской власти и украинской общины. Заместитель мэра 19-го округа Парижа Франсуа Бешио призвал отстранить российских атлетов от участия в Олимпиаде.
Марш памяти убитых украинских спортсменов / фото Минспорта
Украина примет участие в Олимпиаде
- Напомним, что летние Олимпийские игры в Париже продлятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Украину на соревнованиях будут представлять 140 спортсменов и спортсменок.
- Международный олимпийский комитет допустил к Играм атлетов с российским и белорусским паспортом. Они примут участие в соревнованиях в "нейтральном" статусе. В знак протеста Россия впервые за последние 40 лет не будет транслировать Олимпиаду.