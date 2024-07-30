Украинский дуэт Костюк –Ястремская снялся с парного турнира Олимпиады-2024

30 июля 2024, 21:55
Читати новину українською

Во вторник, 30 июля, должен был состояться поединок 1/8 финала парного турнира с участием Марты Костюк и Даяны Ястремской. Однако в последний момент украинки снялись с соревнований.

Марта Костюк в одиночном разряде одержала волевую победу над Марией Саккари из Греции. Трехчасовой поединок на летней жаре забрал много сил у первой ракетки Украины.

Читайте также Свитолина проиграла десятой ракетке мира и завершила выступление на Олимпиаде-2024

Второе снятие украинских теннисисток

В этот же день Костюк должна была сыграть в паре с Даяной Ястремской против представительниц Китайского Тайбэя Чи И Цао и Се Шувэй. Украинки просили организаторов перенести поединок на среду, 31 июля.

Дело в том, что Марте дали всего три часа на отдых. Этого абсолютного недостаточно, чтобы восстановиться после такого изнурительного поединка. Однако организаторы не пошли на уступки. Украинскому дуэту пришлось сняться с парного турнира.

Кто продолжит выступления на Олимпиаде

  • Напомним, что это уже второе снятие украинских теннисисток на Олимпиаде. На старте соревнований заболела Ангелина Калинина, которая не вышла на матч против Аранчи Рус из Нидерландов.
  • Таким образом, Даяна Ястремская окончательно покидает Олимпийские игры. Накануне одесситка проиграла во втором туре Камиле Осорио из Колумбии.
  • Марта Костюк в четвертьфинале одиночного разряда сыграет против Донны Векич, которая выбила из турнира Коко Гофф.
  • В парном разряде Украину представит дуэт сестер Киченок. Людмила и Надежда сыграют матч 1/8 финала в среду, 31 июля.
Автор: Сергій Шаховець