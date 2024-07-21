Все меньше времени остается до открытия летних Олимпийских игр. Международные спортивные соревнования призваны останавливать кровопролитие.

Во время воскресной молитвы в Ватикане Папа Римский Франциск выразил надежду на установление мира во время Олимпийских игр. Понтифик вспомнил древнюю греческую традицию прекращения военных действий.

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Спортсмены могут стать посланниками мира

Папа подчеркнул, что спорт также имеет "большую социальную силу, способную мирно объединять людей разных культур".

Надеюсь, что это событие может стать признаком инклюзивного мира, который мы хотим строить, и что спортсмены благодаря своим спортивным достижениям могут стать посланниками мира и моделями подражания для молодежи,

– добавил Франциск.

Папа Римский попросил верующих молиться за мир, напомнив войны, которые продолжаются в мире.

Не забывайте о мученической Украине, Палестине, Израиль, Мьянму и многие другие страны, находящихся в состоянии войны. Не забывайте, что война – это поражение,

– сказал понтифик.

Мирные инициативы Макрона

Напомним, весной этого года президент Франции Эманюэль Макрон предложил объявить прекращение огня во время Олимпиады в Париже. Однако российский диктатор Владимир Путин отверг эту идею и начал наступление на Харьков.

Глава Кремля традиционно обвинил МОК в "политизации" спорта и пожаловался об исключении России из числа участников Олимпийских игр. Отметим, что спортсмены с российским и белорусским паспортом допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако Путин считает это унижением.

Напомним, что Олимпиада-2024 пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа. В составе сборной Украины на соревнования отправятся 140 спортсменов.