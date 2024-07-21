Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпиаде-2024 в Париже, однако в статусе "нейтральных" и при соответствующих критериях. Однако, что враждебным спортсменам, что журналистам запрещено находиться на турнире в любой символике своих стран.

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Среди российских журналистов обнаружили шпионов

Министр внутренних дел Франции рассказал, что из 960 000 проверенных спецслужбами досье в допуске к работе на Олимпиаду и в возможности посещения связанных с Олимпиадой событий отказ получили 4340 человек. Речь идет в частности о волонтерах, работников стадионов и членов спортивных делегаций.

Также он добавил, что среди журналистов обнаружили шпионов. Глава МВД отметил, что это были представители России, Беларуси и еще нескольких стран.

В МВД сомневаются, что потенциальные шпионы могли организовать теракт, но из-за доступа к местным сетям могли бы быть кибератаки.

Несмотря на это Франция допустила присутствие россиян, которые работают в Международном Олимпийском комитете.

Справка. Олимпийские игры-2024 состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже.

Напомним, что ранее Эммануэль Макрон признавался, что ожидает атаки на Францию во время Олимпийских игр со стороны России. Как минимум прогнозируются информационные атаки.