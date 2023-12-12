Олимпийский чемпион будет бойкотировать Игры-2024, если МОК окончательно допустит туда россиян

Международный олимпийский комитет 8 декабря объявил, что россияне и белорусы будут соперничать на ОИ-2024. Они будут делать это в нейтральном статусе.

Мировое сообщество возмутилось таким решением и призывает Томаса Баха изменить решение. Все ведь понимают, что Россия использует спорт в своих пропагандистских целях.

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Латвийский баскетболист может бойкотировать Олимпиаду-2024

Одним из тех, кто готов не только словами, но и действиями осудить такой беспредел является латвийский олимпийский чемпион Токио-2020 по баскетболу 3х3 Наурис Миезис. Он публично выразил свое возмущение решением МОК и готов отказаться от участия в предстоящей Олимпиаде в Париже, если россияне и белорусы будут допущены к соревнованиям.

Моя позиция в том, что я абсолютно не поддерживаю это. Если это будет окончательное решение, то я точно стану тем спортсменом, который не будет участвовать в Олимпийских играх.



Мне не нравится, когда спортсменов привлекают в такие политические дела, но на этот раз мы должны что-то сказать, и мы можем как-то помочь. Решение МОК, по моему мнению, неправильное, и мы, как спортсмены, можем сделать что-то лучшее,

– заявил Миезис.

. Раньше бойкотировать Олимпиаду призвал бывший игрок сборной Украины по футболу Евгений Левченко.

Напомним, что следующие Олимпийские игры пройдут в Париже и продлятся с 26 июля по 11 августа.