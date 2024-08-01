Призер Олимпийских игр-2024 рассказала о планах на командный турнир по фехтованию на саблях
Источник:Ольга Харлан
В Париже продолжаются летние Олимпийские игры-2024, которые завершаются 11 августа. Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась мыслями на будущее.
Шестикратная чемпионка мира в одиночном турнире по фехтованию на саблях выиграла бронзовую медаль. Ольга отреагировала на поздравления после триумфа на Олимпиаде-2024.
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Ольга Харлан о командном турнире
Фехтовальщица поблагодарила болельщиков за теплые слова в ее сторону после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх-2024 в Париже. Ольга поделилась планами на командный турнир по фехтованию на саблях.
Двое суток спустя... все еще не верю. А все потому, что цель еще не достигнута. 3 августа будем бороться в командном зачете вместе с девушками. И уже после расскажу все,
– написала Харлан.
Командный женский турнир по фехтованию на саблях на Играх-2024 начинается 3 августа в Большом дворце. Участие в соревнования будут принимать 24 фехтовальщицы (8 команд по три спортсменки в каждой) из 8 стран.
Украину будут представлять Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова (запасная).
О составе сборной Украины
- Ольга Харлан – восьмикратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка мира по фехтованию. Также украинка выиграла Олимпийские игры в 2008 году и стала серебряным призером в 2016 году. На Олимпиаде-2024 года Харлан получила бронзовую медаль.
- Алина Комащук – в 2013 году получила золотую медаль чемпионата мира, а в 2016 выиграла "серебро" Олимпийских игр в командном фехтовании.
- Елена Кравацкая – серебряный призер Олимпады 2016 года и чемпионка мира 2010 года в командной сабле.
- Юлия Бакастова – в 2018 году на чемпионате Европы получила серебряную медаль в командных соревнованиях, которая стала первой наградой для украинки во взрослом спорте.