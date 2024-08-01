Призер Олимпийских игр-2024 рассказала о планах на командный турнир по фехтованию на саблях

1 августа 2024, 17:23
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Ольга Харлан

В Париже продолжаются летние Олимпийские игры-2024, которые завершаются 11 августа. Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась мыслями на будущее.

Шестикратная чемпионка мира в одиночном турнире по фехтованию на саблях выиграла бронзовую медаль. Ольга отреагировала на поздравления после триумфа на Олимпиаде-2024.

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Ольга Харлан о командном турнире

Фехтовальщица поблагодарила болельщиков за теплые слова в ее сторону после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх-2024 в Париже. Ольга поделилась планами на командный турнир по фехтованию на саблях.

Двое суток спустя... все еще не верю. А все потому, что цель еще не достигнута. 3 августа будем бороться в командном зачете вместе с девушками. И уже после расскажу все,
– написала Харлан.

Командный женский турнир по фехтованию на саблях на Играх-2024 начинается 3 августа в Большом дворце. Участие в соревнования будут принимать 24 фехтовальщицы (8 команд по три спортсменки в каждой) из 8 стран.

Украину будут представлять Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова (запасная).

О составе сборной Украины

  • Ольга Харлан – восьмикратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка мира по фехтованию. Также украинка выиграла Олимпийские игры в 2008 году и стала серебряным призером в 2016 году. На Олимпиаде-2024 года Харлан получила бронзовую медаль.
  • Алина Комащук – в 2013 году получила золотую медаль чемпионата мира, а в 2016 выиграла "серебро" Олимпийских игр в командном фехтовании.
  • Елена Кравацкая – серебряный призер Олимпады 2016 года и чемпионка мира 2010 года в командной сабле.
  • Юлия Бакастова – в 2018 году на чемпионате Европы получила серебряную медаль в командных соревнованиях, которая стала первой наградой для украинки во взрослом спорте.
Автор: Єгор Торяник