Шестиразова чемпіонка світу з фехтування на шаблях виграла бронзову медаль. Ольга відреагувала на привітання після тріумфу на Олімпіаді-2024.
Читайте також Друга медаль України: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 1 серпня
Ольга Харлан про командний турнір
Фехтувальниця подякувала вболівальникам за теплі слова у її бік після завоювання бронзової медалі на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Ольга поділилась планами на командний турнір з фехтування на шаблях.
Дві доби потому... все ще не вірю. А все тому, що мета ще не досягнута. 3 серпня будемо боротися в командному заліку разом із дівчатами. І вже після розповім усе,
– написала Харлан.
Командний жіночій турнір з фехтування на шаблях на Іграх-2024 розпочинається 3 серпня у Великому палаці. Участь у змагання будуть брати 24 фехтувальниці (8 команд по три спортсменки в кожній) з 8 країн.
Україну будуть представляти Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова(запасна).
Про склад збірної України
- Ольга Харлан – восьмиразова чемпіонка Європи та шестиразова чемпіонка світу з фехтування. Також українка виграла Олімпійські ігри у 2008 році та стала срібної призеркою у 2016 році. На Олімпіаді-2024 року Харлан здобула бронзову медаль.
- Аліна Комащук – у 2013 році здобула золоту медаль чемпіоната світу, а в 2016 виграла "срібло" Олімпійських ігор у командному фехтуванні.
- Олена Кравацька – срібна призерка Олімпади 2016 року та чемпіонка світу 2010 року в командній шаблі.
- Юлія Бакастова – у 2018 році на чемпіонаті Європи здобула срібну медаль у командних змаганнях, яка стала першою нагородою для українки у дорослому спорті.