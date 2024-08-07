Украинка Ливач будет бороться за "бронзу" Игр-2024: ее экс-соперница нарушила правила

Вчера, 6 августа, на летних Олимпийских играх-2024 состоялись соревнования по борьбе в вольном стиле. Украинская борчиха Ливач не смогла пройти в полуфинал турнира, проиграв индийской спортсменке.

В четвертьфинале Ливач соревновалась с борчихой из Индии Винеш Фогат. Украинка проиграла со счетом 5:7 и попала в утешительные схватки, но из-за курьезной ситуации она будет соревноваться за бронзу против Юи Сусаки, – пишет 24 канал.

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Дисквалификация Винеш Фогат

Сообщают о том, что Винеш Фогат нарушила правила участия на Олимпиаде-2024 в соревнованиях по борьбе в вольном стиле. Индианка не уложилась в лимит разрешенного веса – 50 килограммов.

Оксана Ливач сначала попала в утешительную схватку, но из-за этой ситуации будет соревноваться за бронзовые медали Олимпийских игр-2024 в Париже. Организаторы соревнований дисквалифицировали индийскую спортсменку.

Сегодня, 7 августа, в 20:39 по киевскому времени, украинская борчиха будет бороться за "бронзу" Олимпиады-2024. Вчера, 6 августа, спортсмены, которые представляют Украину не принимали участие в борьбе за награды Игр-2024.