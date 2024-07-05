Оккупационные власти Крыма помпезно сообщили об отказе спортсменов с полуострова ехать на Олимпийские игры. Все из-за "дискриминационных" требований МОК.

Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм атлетов с паспортом России и Беларуси. На соревнованиях в Париже они будут выступать в нейтральном статусе и без всякой государственной символики, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Оккупанты покупают лояльность деньгами

Это вроде бы сильно возмутило крымских спортсменов, которые ни за что не хотели ехать в Париж без триколора и двуглавой курицы на груди. Оккупационная российская власть решила поощрить таких горе-атлетов, выплатив компенсацию. Об этом заявила самопровозглашенная министр спорта оккупированного Крыма Ольга Торубарова.

Глава Крыма принял решение о компенсационной выплате спортсменам, которые могли потенциально поехать на Олимпиаду, но не поехали. Они получат выплату в таком же объеме, как и за победу в V Играх стран БРИКС – 1 млн рублей,

– заявила Торубарова.

Отметим, что имена таких патриотов России Торубарова почему-то не сообщила. В общем такую выплату получат пять спортсменов.

Самопровозглашенная министр Ольга Торубарова не имеет никакого отношения к Крыму и спорту. Она родилась в Калужской области, где работала на разных должностях. Оккупанты назначили ее на должность в 2019 году.

Отметим, что после проверки МОК допустил 25 "нейтральных" атлетов. Из них 14 имеют российское гражданство, а еще 11 – белорусское. Вне соревнований остались атлеты, которые публично поддерживают войну или имеют отношение к милитарным структурам.