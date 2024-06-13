Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако представители враждебных стран должны соответствовать критериям "нейтральности", пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Международная федерация тенниса допустила россиян и белорусов к соревнованиям
Спортсменов из враждебных стран допустили только к участию в индивидуальных видах соревнований.
На турнир от России поедут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.
Интересно, что в некоторых видах спорта россияне и белорусы не примут участие, поскольку сами же не изъявили такого желания. Например, недавно президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо заявил, что россияне и белорусы не примут участие в соревнованиях на Олимпиаде-2024, ведь ни один из представителей враждебных стран не явился на квалификационный турнир в Люксембурге.
Отметим, что глава Международной ассоциации бокса (IBA) и соратник Владимира Путина, Умар Кремлев, назвал всех российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, предателями.