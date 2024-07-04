Российских спортсменов допустили к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Представители страны, которая стирает с лица земли украинские города и убивает мирное население, будут соревноваться вместе со всеми.
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Кто из "нейтральных" россиян отправится в Париж
В частности, российские спортсмены будут присутствовать на олимпийском теннисном турнире. Официальная заявка была опубликована на сайте ITF.
Международная федерация тенниса подтвердила участие шести российских теннисистов: Даниил Медведев (№5 ATP), Роман Сафиулин (№44 ATP), Павел Котов (№ 53 ATP), Екатерина Александрова (№22 WTA), Мирра Андреева (№23 WTA), Диана Шнайдер (№30 WTA) и Елена Веснина (выступит в парном разряде).
Отметим, что никто из заявленных теннисистов не осудил агрессию России. Подавляющее большинство из них проживают и тренируются за пределами страны-террористки. Однако им не хватило смелости выступить против войны.
В предыдущей заявке присутствовала Дарья Касаткина. Она четко осудила действия России. Однако в окончательный перечень она не попала.
Отметим, Украина будет представлена в одиночном женском разряде. На корты Парижа выйдут Марта Костюк (№19 WTA), Элина Свитолина (№21 WTA), Ангелина Калинина (№47 WTA) и Даяна Ястремская (№27 WTA).