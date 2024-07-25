Звездный дуэт знаменосцев Украины: Романчук составит компанию Свитолиной на открытии Олимпиады
Источник:НОК Украины
Торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2024 состоится в пятницу, 26 июля. Определились оба знаменосца сборной Украины.
Звездные олимпийские призеры составят дуэт знаменосцев сборной Украины на открытии Игр-2024. Вместе с Элиной Свитолиной сине-желтый флаг будет нести Михаил Романчук.
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Титулованные знаменосцы Украины
Для украинского пловца Олимпиада в Париже станет третьей в спортивной карьере. Романчук на Играх в Токио завоевал серебряную и бронзовую медали. В активе Свитолиной – "бронза" ОИ-2020.
Напомним, что по традиции страны-участницы имеют сразу два знаменосца – женщину и мужчину. Это связано с позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства. Такое правило начало действовать начиная с Олимпиады в Токио.
Первым флаг сборной Украины на летних Олимпийских играх нес Сергей Бубка. Всего знаменосцами были десять спортсменов.
Знаменосцы Украины на летних Олимпийских играх
- 1996 год – Сергей Бубка (легкая атлетика)
- 2000 – Евгений Браславец (парусный спорт)
- 2004 – Денис Силантьев (плавание)
- 2008 – Яна Клочкова (плавание)
- 2012 – Роман Гонтюк (дзюдо)
- 2016 – Николай Мильчев (стендовая стрельба)
- 2021 – Елена Костевич (пулевая стрельба), Богдан Никишин (фехтование)
- 2024 – Элина Свитолина (теннис), Михаил Романчук (плавание).
Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр состоится в пятницу, 26 июля. Торжества в Париже начнутся в 21:00 по киевскому времени.