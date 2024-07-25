Звездный дуэт знаменосцев Украины: Романчук составит компанию Свитолиной на открытии Олимпиады

Торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2024 состоится в пятницу, 26 июля. Определились оба знаменосца сборной Украины.

Звездные олимпийские призеры составят дуэт знаменосцев сборной Украины на открытии Игр-2024. Вместе с Элиной Свитолиной сине-желтый флаг будет нести Михаил Романчук.

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Титулованные знаменосцы Украины

Для украинского пловца Олимпиада в Париже станет третьей в спортивной карьере. Романчук на Играх в Токио завоевал серебряную и бронзовую медали. В активе Свитолиной – "бронза" ОИ-2020.

Напомним, что по традиции страны-участницы имеют сразу два знаменосца – женщину и мужчину. Это связано с позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства. Такое правило начало действовать начиная с Олимпиады в Токио.

Первым флаг сборной Украины на летних Олимпийских играх нес Сергей Бубка. Всего знаменосцами были десять спортсменов.

Знаменосцы Украины на летних Олимпийских играх

1996 год – Сергей Бубка (легкая атлетика)

2000 – Евгений Браславец (парусный спорт)

2004 – Денис Силантьев (плавание)

2008 – Яна Клочкова (плавание)

2012 – Роман Гонтюк (дзюдо)

2016 – Николай Мильчев (стендовая стрельба)

2021 – Елена Костевич (пулевая стрельба), Богдан Никишин (фехтование)

2024 – Элина Свитолина (теннис), Михаил Романчук (плавание).

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр состоится в пятницу, 26 июля. Торжества в Париже начнутся в 21:00 по киевскому времени.