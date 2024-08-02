Украинский легкоатлет из Днепра в финале Олимпийских игр-2024 в Париже

Олимпиада-2024 в Париже в самом разгаре. Сегодня, 2 августа, к соревнованиям присоединились другие представители олимпийской сборной Украины.

Легкоатлет Михаил Кохан присоединился на Олимпийские игры-2024. Спортсмен выступает в соревнованиях по метанию молота, – сообщает 24 канал.

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Как прошла квалификация ОИ-2024 по метанию молота

23-летний днепрянин Михаил Кохан вышел в сектор и провалил первую попытку, но со второго раза легкоатлет справился. Михаил смог выполнить контрольный норматив и отправил молот на 77,42 метра.

Олимпиада-2024 в Париже стала второй для украинца. Первый раз Кохан поехал на Олимпийские игры в 2021 году в Токио. Лучший результат Михаила – 80,39 метра, тогда легкоатлет стал четвертым в финале.

Напомним, что на этой Олимпиаде Украина занимает 35 место и имеет в своем активе две награды. "Серебро" получил Сергей Кулиш в стрельбе из винтовки, а бронзу завоевала Ольга Харлан в фехтовании на саблях.