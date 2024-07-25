Это конец: легендарный теннисист снялся с Олимпиады, которая станет его последним турниром в карьере

В субботу, 27 июля, стартует теннисный турнир на Играх-2024. К сожалению, в одиночном разряде не выступит двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей.

Британский теннисист анонсировал, что на Играх в Париже закончит свою игровую карьеру. Однако из-за проблем со здоровьем он не сможет полноценно воплотить свой план.

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Больше не сыграет в одиночном разряде

37-летний уроженец Глазго не смог до конца восстановиться от травмы спины. Поэтому экс-первая ракетка мира решил сосредоточиться исключительно на парном разряде, где будет играть вместе с Дэниелом Эвансом.

Принял решение сняться с одиночного турнира, чтобы сосредоточиться на парном с Дэном. Наши тренировки были замечательными, и мы хорошо сыгрались. С нетерпением ожидаем начала соревнований, чтобы еще раз достойно представить Великобританию,

– сообщил Маррей.

Таким образом, свой последний матч в одиночном разряде в карьере Эдди Маррей провел во втором круге турнира серии АТР 500 в Лондоне против Джордана Томпсона. Тогда он снялся с поединка именно из-за травмы спины при счете 1:4 в первом сете.

. 37-летний британец является двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал "золото" в одиночном разряде в 2012 и 2016 годах.

Отметим, что Олимпиада в Париже станет пятой в его карьере. Всего Энди Маррей выиграл 46 трофеев серии ATP и трижды побеждал на турнирах Grand Slam.