Марина Бех-Романчук отобралась в финал Олимпиады-2024

Марина Бех-Романчук преодолела квалификацию по соревнованиям тройного прыжка на Олимпиаде-2024. Она сумела попасть в топ-12.

В пятницу, 2 августа, состоялась квалификация тройного прыжка на Олимпиаде-2024. В ней приняли участие украинки Марина Бех-Романчук и Ольга Корсун, пишет 24 канал.

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Бех-Романчук в финале Олимпиады-2024

Чтобы преодолеть квалификацию украинским спортсменкам нужно было выполнить норматив (14.35 метров) или попасть в топ-12 по результатам отбора.

Марина Бех-Романчук закончила квалификацию с результатом 14.30, который стал четвертым, а вот Ольга Корсун отобраться в финал не смогла.

Отметим, что финал женского тройного прыжка состоится 3 августа в 21:30 по киевскому времени. Для Марины Бех-Романчук это будет первый финал Олимпиады именно в этой дисциплине.