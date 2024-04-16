Впервые в истории Игр: Макрон рассказал о грандиозной церемонии открытия Олимпиады-2024

Все меньше времени остается до начала Олимпийских игр в Париже. Французские власти подготовили несколько вариантов проведения церемонии открытия крупнейших спортивных соревнований.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 26 июля. Сейчас рассматривается две локации проведения официальной части. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Планы В и С на случай угрозы террористов

Впервые в истории открытие летних Олимпийских игр состоится на реке Сена. Почти 10500 спортсменов на лодках проплывут по 6-километровому маршруту.

За церемонией открытия с берегов Сены будут наблюдать 300 тысяч зрителей. Однако место проведения могут изменить из-за террористической угрозы. Впрочем, к этому готовы организаторы Олимпиады.

О существовании плана В и С рассказал Эмманюэль Макрон. Он отметил, что в случае опасности церемонию перенесут на стадион "Стад де Пренс". Однако это будет традиционное начало Игр.

Это того стоит. То, чего террористы хотят прежде всего, – это не дать нам мечтать. Мы дадим себе средства, чтобы провести очень грандиозную церемонию открытия,

– заявил Макрон.

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