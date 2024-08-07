Я болею за Сашу, – Лоевский поделился мыслями о финальном бое Хижняка на Олимпиаде-2024

Сегодня, 7 августа, за золотую медаль летних Олимпийских игр-2024 в Париже будет соревноваться Александр Хижняк. Украинский боксер имеет все шансы выиграть еще одну награду для Украины.

Экс-тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский высказал мнение относительно финала Олимпиады-2024 с участием Александра Хижняка. Специалист рассказал, что может поможет украинцу победить.

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Лоивский о Хижняке и Оралбае

Экстренер Лоивский заметил, что Нурбек Оралбай опасный противник, все же чемпион мира. Бой, скорее всего будет тяжелый, но точно никто не собирается сдаваться. Леонид Николаевич отметил о том, что фаворитом боя является Александр Хижняк и он выиграет для Украины "золото" Олимипиады-2024.

Нокаут вряд ли мы увидим, но я болею за Сашу. Думаю, он уверенно победит по очкам. Тем более, на Олимпиаде присутствует Александр Усик – чемпион мира, который сказал, что лично даст деньги нашим боксерам за первое, второе и третье места. Это, несомненно, добавляет мотивации,

– заявил Лоивский.

Также Лоивский считает, что нельзя говорить о том слабее ли Оралбай за Лопеса и Перейру, ведь каждый боксер заслужил участвовать на Олимпийских играх. Турнирная сетка Оралбая была легче, но сюрпризы в боксе часто бывают, поэтому нужно серьезно отнестись к сопернику.

Напомним, что финальный бой Олимпиады-2024 между Александром Хижняком и Нурбеком Оралбаем состоится сегодня, 7 августа, в 23:51 по киевскому времени.