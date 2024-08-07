Екстренер збірної України з боксу Леонід Лоївський висловив думку щодо фіналу Олімпіади-2024 за участі Олександра Хижняка. Спеціаліст розповів, що може допоможе українцю перемогти.

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Лоївський про Хижняка та Оралбая

Екстренер Лоївський зауважив, що Нурбек Оралбай небезпечний супротивник, все таки чемпіон світу. Бій, скоріш за все буде важкий, але точно ніхто не збирається здаватись. Леонід Миколайович зазначив про те, що фаворитом бою є Олександр Хижняк і він виграє для України "золото" Оліміпіади-2024.

Нокаут навряд чи ми побачимо, але я вболіваю за Сашу. Думаю, він впевнено переможе за очками. Тим паче, на Олімпіаді присутній Олександр Усик – чемпіон світу, який сказав, що особисто дасть гроші нашим боксерам за перше, друге та третє місця. Це, безсумнівно, додає мотивації,

– заявив Лоївський.

Також Лоївський вважає, що не можна казати про те чи слабкіший Оралбай за Лопеса та Перейру, адже кожен боксер заслужив брати участь на Олімпійських іграх. Турнірна сітка Оралбая була легша, але сюрпризи у боксі часто бувають, тому потрібно серйозно поставитись до суперника.

Нагадаємо, що фінальний бій Олімпіади-2024 між Олександром Хижняком та Нурбеком Оралбаєм відбудеться сьогодні, 7 серпня, о 23:51 за київським часом.