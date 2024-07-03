Наставник "сине-желтых" U-23 объявил состав для подготовки к Олимпийским играм. В него вошли 22 футболиста.

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Заявка Украины на Олимпиаду

Поскольку этот турнир не входит в календарь ФИФА, то клубы имели право не отпускать своих игроков. Именно поэтому во Францию не поедет много футболистов, которые имели право по возрасту там сыграть, но не получили разрешение.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари : Яков Кинарейкин (Днепр-1), Кирилл Фесюн (Шахтер Донецк), Георгий Ермаков (Александрия).

: Яков Кинарейкин (Днепр-1), Кирилл Фесюн (Шахтер Донецк), Георгий Ермаков (Александрия). Защитники : Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов (Заря Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба Ворскла Полтава), Александр Мартынюк (Александрия), Алексей Сыч (Рух Львов), Владимир Салюк (Черноморец Одесса).

: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов (Заря Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба Ворскла Полтава), Александр Мартынюк (Александрия), Алексей Сыч (Рух Львов), Владимир Салюк (Черноморец Одесса). Полузащитники : Максим Хлань (Лехия, Польша), Валентин Рубчинский (Днепр-1), Артем Шулянский (Александрия), Максим Брагарь, Николай Михайленко (оба Динамо Киев), Владислав Великан (Колос Ковалевка), Олег Федор (Рух Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все Шахтер Донецк).

: Максим Хлань (Лехия, Польша), Валентин Рубчинский (Днепр-1), Артем Шулянский (Александрия), Максим Брагарь, Николай Михайленко (оба Динамо Киев), Владислав Великан (Колос Ковалевка), Олег Федор (Рух Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все Шахтер Донецк). Нападающие: Игорь Краснопир (Рух Львов), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).



Заявка сборной Украины на Олимпиаду / Фото УАФ

Справка. На групповом этапе Украина сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

Отметим, что до турнира "сине-желтые" сыграют контрольные матчи с олимпийскими сборными Египта и Парагвая.