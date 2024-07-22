Ирландский гимнаст протестировал "кровать от занятий сексом" на Олимпиаде: видео тяжелых испытаний

Рис Маккленахан решил хайпануть на слухах о картонных кроватях на Олимпийских играх. В итоге парень развеял миф и повеселил публику.

Менее чем через неделю, 26 июля, в Париже начнутся Олимпийские игры-2024. Участие в соревнованиях примут почти 11 тысяч спортсменов со всего мира, пишет 24 Канал.

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Странный эксперимент

Все они уже начали съезжаться в Олимпийскую деревню в столице Франции. Прибыл туда и ирландский гимнаст Рис Маккленахан, который решил провести веселый эксперимент.

Парень увидел в комнате кровать из картона вроде той, которые были на Олимпиаде-2020 в Токио. Тогда ходили слухи, что подобные кровати были установлены для предотвращения занятий сексом спортсменов во время соревнований.

В конце концов Рис захотел протестировать кровать в Париже и максимально напряг ее прыжками (правда, в одиночестве). В результате спальное место выдержало испытание. Это заставило Маккленахана развеять миф об антисекс-кроватях на Олимпийских играх.

Видео эксперимента от ирландского гимнаста:

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Напомним, что Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Организаторы разыграют 329 комплектов наград в 32-х видах спорта. Украину же на соревнованиях представят 140 спортсменов.