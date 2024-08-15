Перед окончанием Олимпиады-2024 Ярослава Магучих рассказала, что переведет часть призовых с турнира на благотворительность. Уже 15 августа стало известно, что спортсменка задонатила 1 миллион гривен зоозащитникам.

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Магучих задонатила и "Азову"

Глава патронатной службы бригады "Азов", Елена Толкачева, сообщила, что им пришел донат от Ярославы Магучих, сумма которого составляет 500 тысяч гривен.

Меня приятно поразило, когда просто вечером я получила сообщение о донате в размере 500 тысяч от украинской олимпийской спортсменки Ярославы Магучих. Хочу поблагодарить от имени команды "Ангелов Азова", тяжелораненых бойцов и их семей. Эти средства мы направили на оплату лечения военных с тяжелыми нейротрамами и черепно-мозговыми травмами, которые находятся в реабилитационном центре,

– отметила Толкачева.

Напомним, что Ярослава Магучих завоевала золотую медаль по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024.