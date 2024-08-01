В шестой день Олимпиады-2024 состоялись соревнования в личном многоборье среди женщин в спортивной гимнастике. Чемпионкой стала представительница США Симона Байлз, пишет 24 Канал.

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Двукратная чемпионка Игр-2024

Звездная гимнастка завоевала свою шестую золотую медаль Олимпийских игр. На четырех снарядах она заработала 59,131 балла.

Во время выступления на разновысоких брусьях Байлз допустила ошибку, за что судьи поставили американке низкую оценку. Этим чуть не воспользовалась представительница Бразилии Ребека Андраде, которая опередила соперницу по результатам выступления на этом снаряде.

В опорном прыжке и упражнениях на бревне Байлз выступила лучше соперницы. Победительница определилась на вольных упражнениях.

Легендарная гимнастка в очередной раз доказала, что ей нет равных. Судьи дали ей 15,066 балла, а бразильской спортсменке – 14,033 балла.

Таким образом, чемпионкой Игр в личном многоборье стала Симона Байлз. "Серебро" досталось Андраде, а третьей на пьедестал почета взошла американка Суниса Ли.

1. Симона Байлз (США) – 59,131;

2. Ребекка Андраде (Бразилия) – 57,932;

3. Суниса Ли (США) – 56,465.

К слову. Накануне украинскому гимнасту Илье Ковтуну не хватило 0,2 балла до бронзовой медали в личном многоборье. 20-летний спортсмен завершил соревнования на четвертой строчке, а Олег Верняев стал восьмым.

Недостижимые достижения Симоны Байлз

Симона Байлз стала первой женщиной с 1968 года, которая выиграла два олимпийских титула в многоборье. Кроме того, американка стала самой возрастной чемпионкой женского многоборья за последние 72 года и самой возрастной олимпийской чемпионкой с 1964 года.

Новые достижения Симоны Байлз / фото BBC Sport

27-летняя гимнастка обновила собственный рекорд общего количества наград на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Теперь на счету Байлз их 39.

Отметим, что на Играх-2024 американская гимнастка уже завоевала "золото" в командном многоборье. Симона может улучшить свои достижения, поскольку квалифицировалась во все финалы по отдельным снарядам, которые состоятся с 3 по 5 августа.