Коростылев стал пятым по стрельбе из скоростного пистолета на Олимпиаде-2024

В понедельник, 5 августа, стартовала заключительная неделя соревнований на Олимпийских играх-2024 в Париже. Игровой день для Украины начался с финала соревнований в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 метров.

В финал, по результатам квалификации, пробились 6 спортсменов. Среди них был и Павел Коростылев, пишет 24 Канал.

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Коростылев не получил медаль

В отборе он продемонстрировал третий результат, поэтому украинские болельщики имели большие надежды от выступления нашего стрелка.

Павел Коростылев сделал удачных 14 выстрелов и вошел в топ-5 финала. Далее в борьбе за выбывание украинец попал лишь дважды, набрав 16 очков. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы продолжить борьбу за награды. Только пятое место для Коростылева.

И снова мимо пьедестала. На прошлой Олимпиаде в Токио стал четвертым в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров.

Сразу двое представителей Китая на подиуме, компанию которых разделил кореец.

Тройка призеров:

Ли Юэхун (Китай) – 32 Чо Йонхэ (Южная Корея) – 25 Ван Синьцзе (Китай) – 23

Украина остается с 6 медалями на Олимпийских играх-2024. Не удалось продолжить вчерашний урожайный день, который принес нашей стране три олимпийские награды.