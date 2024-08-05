В финал, по результатам квалификации, пробились 6 спортсменов. Среди них был и Павел Коростылев, пишет 24 Канал.
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Коростылев не получил медаль
В отборе он продемонстрировал третий результат, поэтому украинские болельщики имели большие надежды от выступления нашего стрелка.
Павел Коростылев сделал удачных 14 выстрелов и вошел в топ-5 финала. Далее в борьбе за выбывание украинец попал лишь дважды, набрав 16 очков. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы продолжить борьбу за награды. Только пятое место для Коростылева.
И снова мимо пьедестала. На прошлой Олимпиаде в Токио стал четвертым в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров.
Сразу двое представителей Китая на подиуме, компанию которых разделил кореец.
Тройка призеров:
- Ли Юэхун (Китай) – 32
- Чо Йонхэ (Южная Корея) – 25
- Ван Синьцзе (Китай) – 23
Украина остается с 6 медалями на Олимпийских играх-2024. Не удалось продолжить вчерашний урожайный день, который принес нашей стране три олимпийские награды.