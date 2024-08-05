До фіналу, за результатами кваліфікації, пробилися 6 спортсменів. Серед них був і Павло Коростильов, пише 24 Канал.

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Коростильов не здобув медаль

У відборі він продемонстрував третій результат, тож українські вболівальники мали великі сподівання від виступу нашого стрільця.

Павло Коростильов зробив вдалих 14 пострілів та увійшов у топ-5 фіналу. Далі у боротьбі за вибування українець влучив лише двічі, набравши 16 очок. На жаль, цього було недостатньо, аби продовжити боротьбу за нагороди. Лише п'яте місце для Коростильова.

І знову повз п'єдестал. На минулій Олімпіаді у Токіо став четвертим у стрільбі із пневматичного пістолета із відстані 10 метрів.

Одразу двоє представників Китаю на подіумі, компанію яких розділив кореєць.

Трійка призерів:

Лі Юехун (Китай) – 32 Чо Йонхе (Південна Корея) – 25 Ван Сіньцзє (Китай) – 23

Україна залишається із 6 медалями на Олімпійських іграх-2024. Не вдалось продовжити вчорашній урожайний день, який приніс нашій країні три олімпійські нагороди.