В понедельник, 29 июля, состоялись соревнования по дзюдо на Олимпиаде-2024. Этот соревновательный день запомнился эмоциями Уты Абэ, которая впервые за пять лет получила поражение.

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Эмоции Уты Абэ после осознания поражения

В 2019 году японская дзюдоистка проиграла француженке Амандин Бушар. С тех пор она одерживала только победы, за эти пять лет Ута Абэ ни разу не терпела поражения. Даже стала олимпийской чемпионкой в Токио в 2020 году.

На Олимпиаде-2024 японка вылетела в 1/8 финала. Дзюдоистка проиграла со счетом 1:10 представительнице Узбекистана Дийори Келдийоровой, которая сейчас является лидером мирового рейтинга.

После осознания своего поражения Ута Абэ не смогла сдержать бурных эмоций. Японка схватилась за голову и начала очень сильно плакать. Впоследствии она упала в руки своему тренеру и у нее началась настоящая истерика. Кадры эмоциональной японки всколыхнули соцсети.

Люди в зале пытались поддержать Абэ и устроили ей овации. Японская дзюдоистка долго не могла покинуть помост, однако тренер помогал ей покинуть зал, держа ее всю дорогу.

Эмоции Уты Абэ: смотрите видео

После поединка японки, тренер сборной Японии по дзюдо, Масучи Кацуюки, дал комментарий Eurosport, в котором рассказал об эмоциях Абэ.

Она безудержно рыдала после того, как сошла с татами, и много плакала в комнате для спортсменов. Она подавлена, поэтому я не мог ей ничего сказать. Все, что я мог сделать, это нежно погладить ее по спине, чтобы утешить. Отойти от такого поражения – это то, на что нужно время. Олимпийские игры были тем, на чем сама Ута была очень сосредоточена с прошлого года,

– ответил Кацуюки журналистам.

В частности он рассказал, что поражение Абэ является результатом тщательной подготовки соперницы, которая очень хорошо изучала японскую дзюдоистку.

"Эта схватка заставила меня снова почувствовать страх перед конкуренцией. Она постоянно побеждала, что делало ее объектом интенсивного анализа со стороны оппонентов. Все ожидали, что Ута выиграет, но эта схватка научила нас, как трудно защищать титул и достигать последовательных побед", – добавил главный тренер сборной Японии по дзюдо.

Зато старший брат Ути, Хифуми Абэ, получил второе олимпийское "золото" в своей карьере в весовой категории до 66 кг. Первую золотую медаль он выиграл на Олимпиаде-2020, а также является двукратным чемпионом мира.

Ута присутствовала на противостоянии Хифуми и не смогла сдержать эмоций после его победы.

Слезы Уты Абэ после победы старшего брата: фото с ТикТока

Справка. Ута Абэ является олимпийской чемпионкой и серебряным призером в команде 2020 года, а также чемпионкой мира по дзюдо 2018, 2019, 2022 и 2023 годов в весовой категории до 52 килограммов.

Отметим, что Дийора Келдийорова, которой и проиграла Ута Абэ, стала олимпийской чемпионкой по дзюдо 2024 года, принеся Узбекистану первую медаль на турнире.