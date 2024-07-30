У понеділок, 29 липня, відбулися змагання з дзюдо на Олімпіаді-2024. Цей змагальний день запам'ятався емоціями Ути Абе, яка вперше за п'ять років отримала поразку.
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Емоції Ути Абе після усвідомлення поразки
У 2019 році японська дзюдоїстка програла француженці Амандін Бушар. Відтоті вона здобувала лише перемоги, за цих п'ять років Ута Абе ні разу не зазнавала поразки. Навіть стала олімпійською чемпіонкою в Токіо у 2020 році.
На Олімпіаді-2024 японка вилетіла в 1/8 фіналу. Дзюдоїстка програла з рахунком 1:10 представниці Узбекистану Дійорі Келдійоровій, яка наразі є лідеркою світового рейтингу.
Після усвідомлення своєї поразки Ута Абе не змогла стримати бурхливих емоцій. Японка схопилася за голову і почала дуже сильно плакати. Згодом вона впала в руки своєму тренеру і в неї розпочалася справжня істерика. Кадри емоційної японки сколихнули соцмережі.
Люди в залі намагалися підтримати Абе та влаштували їй овації. Японська дзюдоїстка довго не могла покинути поміст, однак тренер допомагав їй покинути зал, тримаючи її усю дорогу.
Емоції Ути Абе: дивіться відео
Після поєдинку японки, тренер збірної Японії з дзюдо, Масучі Кацуюкі, дав коментар Eurosport, у якому розповів про емоції Абе.
Вона нестримно ридала після того, як зійшла з татамі, і багато плакала в кімнаті для спортсменів. Вона пригнічена, тому я не міг їй нічого сказати. Все, що я міг зробити, це ніжно погладити її по спині, щоб втішити. Відійти від такої поразки – це те, на що потрібен час. Олімпійські ігри були тим, на чому сама Ута була дуже зосереджена з минулого року,
– відповів Кацуюкі журналістам.
Зокрема він розповів, що поразка Абе є результатом ретельної підготовки суперниці, яка дуже добре вивчала японську дзюдоїстку.
"Ця сутичка змусила мене знову відчути страх перед конкуренцією. Вона постійно перемагала, що робило її об’єктом інтенсивного аналізу з боку опонентів. Усі очікували, що Ута виграє, але ця сутичка навчила нас, як важко захищати титул і досягати послідовних перемог", – додав головний тренер збірної Японії з дзюдо.
Натомість старший брат Ути, Хіфумі Абе, здобув друге олімпійське "золото" у своїй кар'єрі у ваговій категорії до 66 кг. Першу золоту медаль він виграв на Олімпіаді-2020, а також є дворазовим чемпіоном світу.
Ута була присутня на протистоянні Хіфумі і не змогла стримати емоцій після його перемоги.
Сльози Ути Абе після перемоги старшого брата: фото з ТікТоку
Відзначимо, що Дійора Келдійорова, якій і програла Ута Абе, стала олімпійською чемпіонкою з дзюдо 2024 року, принісши Узбекистану першу медаль на турнірі.