Еще одна особенная Олимпиада, Свитолина призналась, что ее удивило в Париже

Теннисистка Элина Свитолина будет представлять Украину в одиночных соревнованиях по теннису на летних Олимпийских Играх-2024. Спортсменка высказала мнение на счет теннисных кортов в Париже.

Сегодня, 26 июля, в Париже в 20:30 по киевскому времени состоится церемония открытия летних Олимпийских Играх-2024. Украину будут представлять 140 спортсменов в различных видах спорта.

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Теннисные корты в Париже

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своим мнением относительно теннисных кортов на которых будут проходить соревнования. Спортсменка поражена, что было выбрано поля Ролан Гаррос, Элина четыре раза доходила на этом турнире до четвертьфинала.

Это очень необычно. В каком-то смысле очень странно. Мы видели Ролан Гаррос шесть недель назад, и это совсем другое дело. Но я счастлива, что эти Олимпийские игры проходят в Париже, и это будет еще одна особенная Олимпиада,

– заявила Свитолина.

До этого аж в 1992 году олимпийский теннисный турнир проводили на кортах с грунтовым покрытием в Барселоне. Напомним, что на прошлой Олимпиаде-2020 в Токио Элина Свитолина завоевала бронзовые медали.

Отметим, что украинские теннисистки уже узнали результаты жеребьевки в 1/32 финала. Элина Свитолина встретится с Моюки Утидзима, которая представляет Японию. Также Элина Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024.