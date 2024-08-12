Одним из главных скандалов Олимпиады-2024 стало участие алжирской трансгендерной спортсменки Имане Халиф. Инцидент набрал огласку после боя с Анджелой Карини.

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Имане Хелиф собирается в суд

Во время поединка в 1/8 финала боксерского турнира среди женщин на Олимпиаде-2024 Имане Хелиф сломала нос Анджеле Карини. Итальянская боксерка отказалась на 46-й секунде продолжать бой, заявив, что это несправедливо.

После этого в сторону алжирской спортсменки полилась куча хейта. Имане Хелиф решила подать в суд на своих обидчиков и защитить свою честь и достоинство.

Следствие определит, кто стоял за этой женоненавистнической, расистской и сексистской кампанией, но ему также придется заняться и теми, кто подпитывал онлайн-линчевание,

– заявил Набиль Буди.

Юрист Хелиф рассказал о том, что спортсменка подала в один из судов Парижа иск с обвинениями в "усиленном преследовании в интернете" в связи с ее гендерной принадлежностью.

В итоге Олимпийских игр-2024 Имане Хелиф получила "золото" в боксерском турнире среди женщин. Боксерка в финале победила китаянку Ян Лю в полусреднем весе.