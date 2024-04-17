Никаких рукопожатий и совместных фото: НОК согласовал правила поведения украинцев с россиянами на ОИ

Украинские спортсмены примут участие в Олимпийских играх 2024. К сожалению, в столицу Франции отправятся представители стран-агрессоров, которые замаскируются под "нейтральным" флагом.

НОК Украины подготовил правила поведения украинских олимпийцев с “нейтральными” спортсменами на Олимпиаде-2024. Соответствующий протокол уже направлен на согласование Комиссии спортсменов.

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Что включает протокол поведения украинцев на ОИ

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт очертил, какие основные правила включили в протокол. Ведь стоит учесть ситуацию, когда на пьедестал могут попасть украинский атлет и представитель страны-террористки.

Все спортсмены это все знают: не жать руку, не фотографироваться, не стоять рядом, не разговаривать. То есть делать все так, чтобы они видели, что мы вообще не хотим рядом с ними стоять. Не контактировать в принципе. Не давать совместные интервью,

– рассказал Гутцайт.

Во время награждения спортсмен в состоянии эйфории может забыть, кто находится рядом с ним. Поэтому нашим олимпийцам нужно будет контролировать ситуацию.

По протоколу МОК победители и призеры соревнований должны делать совместные фото. Чтобы избежать скандальных ситуации, НОК Украины рекомендовал нашим спортсменам отказаться от фото. Однако это правило должны еще утвердить в МОК. Гутцайт надеется, что Комитет пойдет на встречу Украине.

МОК должен учесть инцидент с Харлан

Вадим Гутцайт напомнил скандальную ситуацию с Ольгой Харлан на ЧМ-2023. Тогда украинская фехтовальщица отказалась отказалась пожимать руку россиянке. Из-за этого она была дисквалифицирована.

После апелляции Международная федерация фехтования (FIE) пересмотрела свое решение. Дисквалификация Харлан была отменена, а организация разрешила украинским фехтовальщикам не пожимать руку россиянам. Впоследствии такое же решение утвердили федерации борьбы и дзюдо.

Украина на Олимпиаде-2024