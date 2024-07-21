Готовил нападение на эстафету с олимпийским огнем: во Франции осудили 19-летнего неонациста

Правительство Франции приняло дополнительные меры безопасности во время проведения Олимпиады-2024. Организаторов Игр беспокоит риск осуществления террористических акций.

Французские правоохранительные органы отчитались о заключении 19-летнего сторонника неонацизма. Он получил срок лишения свободы до двух лет.

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В чем обвиняют задержанного

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в среду задержали молодого человека в регионе Эльзас на востоке Франции. Он был вероятным сторонником неонацистов и подозревался в "готовности атаковать эстафету олимпийского огня".

В социальных сетях он руководил группой под названием "Французская арийская дивизия". Парень распространял инструкции по изготовлению бомб и делал публикации, разжигающие ненависть. Поэтому правоохранители сумели предотвратить вероятный теракт.

После многомесячного путешествия по Франции и заморским французским территориям эстафета "олимпийского огня" близится к завершению. 26 июля олимпийский огонь будет зажжен на церемонии Олимпийских игр, что просигнализирует о начале соревнований.

Напомним, что ранее французская полиция задержала 18-летнего юношу чеченского происхождения. Он планировал теракт на футбольном стадионе в Сент-Этьене, где будет играть сборная Украины.