Французькі правоохоронні органи відзвітувати про ув'язнення 19-річного прихильника неонацизму. Він отримав термін позбавлення волі до двох років.

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У чому звинувачують затриманого

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що у середу затримали молодого чоловіка в регіоні Ельзас на сході Франції. Він був імовірним прихильником неонацистів та підозрювався у "готовності атакувати естафету олімпійського вогню".

В соціальних мережах він керував групою під назвою "Французька арійська дивізія". Хлопець розповсюджував інструкції з виготовлення бомб та робив публікації, що розпалюють ненависть. Тож правоохоронці зуміли запобігти ймовірному теракту.

Після багатомісячної подорожі Францією та заморськими французькими територіями естафета "олімпійського вогню" наближається до завершення. 26 липня олімпійський вогонь буде запалено на церемонії Олімпійських ігор, що просигналізує про початок змагань.

Нагадаємо, що раніше французька поліція затримала 18-річного юнака чеченського походження. Він планував теракт на футбольному стадіоні в Сент-Етьєні, де гратиме збірна України.