Огласка скандала подействовала: тренер сборной Украины по боксу поедет на Олимпиаду-2024

Федерации бокса Украины удалось погасить скандал вокруг аккредитации на Олимпийские игры Дмитрия Сосновского. В предварительной заявке места для опытного наставника не нашлось.

26 июля в Париже начнутся летние Олимпийские игры. В главных соревнованиях четырехлетия примут участие 140 украинских атлетов.

Читайте также Официальная заявка сборной Украины на Олимпиаду-2024: кто из атлетов будет соревноваться в Париже

Здравый смысл победил

В боксерском олимпийском турнире Украину представят трое спортсменов: Айдер Абдураимов, Дмитрий Ловчинский и Александр Хижняк. В предварительной заявке вместе с ними должны были поехать три персональных тренера и врач. А вот места для главного тренера сборной Украины по боксу Дмитрия Сосновского в составе официальной делегации не нашлось.

Это вызвало немалый скандал и огласку в СМИ. Федерации бокса Украины (ФБУ) удалось решить проблему с аккредитацией. Сосновского включили в состав команды и теперь он готовится к поездке в Париж.

В 2011 году Международная ассоциация любительского бокса признала Дмитрия Сосновского лучшим тренером в мире. Это произошло впервые в истории украинского бокса.

В ФБУ объяснили проблему с аккредитацией Сосновского. Дело в том, что по правилам тренерский состав должен составлять 50 процентов от количества лицензий. Поэтому с тремя боксерами должны были ехать два тренера.

Однако ФБУ удалось увеличить количество аккредитаций для тренерского штаба до 4-х. Впоследствии в приказ о выезде был включен Дмитрий Сосновский.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже продлятся с 26 июля до 11 августа. Сборная Украины будет представлена в 26 из 32-х дисциплин. На соревнованиях будет разыграно 329 комплектов медалей.