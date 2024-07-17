26 липня в Парижі розпочнуться літні Олімпійські ігри. У головних змаганнях чотириріччя візьмуть участь 140 українських атлетів.

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Здоровий глузд переміг

У боксерському олімпійському турніру Україну представлять троє спортсменів: Айдер Абдураїмов, Дмитро Ловчинський та Олександр Хижняк. У попередній заявці разом з ними мали поїхати три персональні тренери та лікар. А от місця для головного тренера збірної України з боксу Дмитра Сосновського у складі офіційної делегації не знайшлося.

Це викликало чималий скандал та розголос у ЗМІ. Федерації боксу України (ФБУ) вдалося розв'язати проблему з акредитацією. Сосновського включили до складу команди і тепер він готується до поїздки в Париж.

До слова. У 2011 році Міжнародна асоціація аматорського боксу визнала Дмитра Сосновського найкращим тренером у світі. Це відбулося вперше в історії українського боксу.

У ФБУ пояснили проблему з акредитацією Сосновського. Річ у тім, що за правилами тренерський склад повинен складати 50 відсотків від кількості ліцензій. Тож з трьома боксерами повинні були їхати два тренери.

Однак ФБУ вдалося збільшити кількість акредитацій для тренерського штабу до 4-х. Згодом у наказ про виїзд був включений Дмитро Сосновський.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня до 11 серпня. Збірна України буде представлена у 26 з 32-х дисциплін. На змаганнях буде розіграно 329 комплектів медалей.