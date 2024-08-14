На старт 42-километрового марафона вышли 91 спортсменка. Однако до финиша смогли добраться 80 легкоатлеток, в том числе Роуз Харви из Великобритании.

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Как бегунья сумела завершить марафон

31-летняя спортсменка завершила дистанцию на 78 месте с личным рекордом – 2:51.03 часа. После возвращения домой Роуз рассказала, какой ценой осуществила свою мечту.

Еще во время тренировки она почувствовала дискомфорт в бедре. Оказалось, у нее случился стрессовый перелом бедренной кости. Однако на адреналине британка вышла на дистанцию ​​и приступила к марафону.

Постепенно боль стала невыносимой, особенно во время спусков. Однако легкоатлетка не могла сдаться.

Постоянно говорила себе улыбаться, впитывать энергию невероятной толпы и просто переставлять одну ногу на другую. Это то, что я никогда не забуду – участие в Олимпийских играх. Возможность разделить гонку со многими моими замечательными друзьями и семьей означало для меня все,

– написала Роуз.

Роуз Харви на костылях / фото из инстаграма легкоатлетки

Что известно о британской бегунье