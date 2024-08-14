На старт 42-километрового марафона вышли 91 спортсменка. Однако до финиша смогли добраться 80 легкоатлеток, в том числе Роуз Харви из Великобритании.
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Как бегунья сумела завершить марафон
31-летняя спортсменка завершила дистанцию на 78 месте с личным рекордом – 2:51.03 часа. После возвращения домой Роуз рассказала, какой ценой осуществила свою мечту.
Еще во время тренировки она почувствовала дискомфорт в бедре. Оказалось, у нее случился стрессовый перелом бедренной кости. Однако на адреналине британка вышла на дистанцию и приступила к марафону.
Постепенно боль стала невыносимой, особенно во время спусков. Однако легкоатлетка не могла сдаться.
Постоянно говорила себе улыбаться, впитывать энергию невероятной толпы и просто переставлять одну ногу на другую. Это то, что я никогда не забуду – участие в Олимпийских играх. Возможность разделить гонку со многими моими замечательными друзьями и семьей означало для меня все,
– написала Роуз.
Роуз Харви на костылях / фото из инстаграма легкоатлетки
Что известно о британской бегунье
- Игры в Париже стали дебютными для Роуз Харви.
- В 2022 году она впервые приняла участие в чемпионате мира. Однако тогда бегунья не сумела финишировать.
- В октябре 2023 года в Чикаго британка установила личный рекорд в марафоне – 2:23:21 часа.
- В мировом рейтинге марафонцев Харві находится на 180 месте.