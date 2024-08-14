Итальянский пловец попал в неприятную ситуацию, которая с ним произошла на заключительной части Олимпиады-2024 в Париже. Спортсмен рассказал о деталях травмы.

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Травма Пальтриньери на Олимпиаде-2024

Итальянец после церемонии закрытия Олимпийских игр-2024 попал в больницу со сломанным локтем. Пловец заверил, что это произошло не во время того как он выносил флаг Италии.

Спортсмен рассказал, что его уже прооперировали и заявил о том, что он скоро вернется. Также Грегорио выложил в соцсети фото из больничной палаты.

Пальтриньери сломал локоть на Играх-2024/ Скриншот из инстаграма спортсмена

Напомним, что 29-летний пловец на Олимпиаде-2024 в Париже получил 2 награды. Пальтриньери завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров и выиграл "бронзу" в заплыве на 800 метров вольным стилем.